Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Hadi Sezer vefat etti - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Hadi Sezer, kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.
Sezer, evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Sezer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hadi Sezer'in cenazesi, ilçede kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığında defnedilecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 11:51 - Kaynak: AA
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