Kıbrıs Barış Harekatı gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bilecik'te 67 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Ertuğrul Kaya'nın cenazesi toprağa verildi.
İstasyon Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracı ile aile kabristanlığına götürüldü.
Törene, Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Kıvanç Mert Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile vatandaşlar katıldı.
Vali Bilal Şentürk, gazinin yakınlarına baş sağlığı dileyerek Türk bayrağı verdi.
- Kaynak: AA
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