Kıbrıs Barış Harekatı kahramanı Üstügen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

KIBRIS Barış Harekatı kahramanlarından Gazi Binbaşı Haluk Üstügen son yolculuğuna uğurlandı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kahramanlarından Gazi Binbaşı Haluk Üstügen 77 yaşında dün İstanbul'da hayatını kaybetti. Haluk Üstügen için Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Haluk Üstügen'in oğlu Tarkan Üstügen, kızı Ebru Üstügen, asker arkadaşları ve sevenleri katıldı. Koronavirüs tedbirlerine göre kılınan cenaze namazının ardından Üstügen'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, askerlerin omuzunda cenaze aracına konuldu. Haluk Üstügen Feriköy Mezarlığı'nda defnedildi. Ebru Üstügen "Babam gerçek bir kahramandı. Çok kuvvetli, güçlü bir karakterdi. Gurur duyduğum, hayatım boyunca örnek aldığım bir insandı. Babamı kelimelere sığdırmam çok zor" dedi.

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