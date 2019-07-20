Edirne
'de, Kıbrıs
Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Şubesinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Şube başkanı Ahmet İsmailoğlu, Türk askerinin Kıbrıs'a barış götürmek için harekat düzenlendiğini belirterek, şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığının daveti üzerine gittikleri Ankara
'da yönetim olarak çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını da belirten İsmailoğlu, "Gazilerimizin istek ve önerilerini gerekli yerlere ilettik. Bu anlamda önemli yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Gazilerimizin maaşlarında düzenleme ve gazi çocuklarına iş talebinde bulunduk." dedi.
Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da Türk askerinin Kıbrıs'ta büyük kahramanlık gösterdiğini ifade ederek, "Kan ve göz yaşını durdurmak, adaya barış ve huzuru getirmek için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünde Kıbrıs halkının ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutluyorum. Şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu, uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.
Program, şehitler için mevlit okunmasıyla sona erdi.