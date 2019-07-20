Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü

1 saat önce

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü etkinlikleri KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü, System.String[]
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü etkinlikleri KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.
Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:47 
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