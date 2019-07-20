Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü

1 saat önce

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümüne ilişkin, "Harekatta şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü, System.String[]
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümüne ilişkin, "Harekatta şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." mesajı paylaşıldı.
YÖK'ten Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla icra edilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde, harekatta şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz."
Kıbrıs, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:31 Kaynak: AA
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