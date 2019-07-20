Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kıbrıs Barış Harekatı, zulme karşı barışı tesis etmek için yapılmıştır.
AK Parti Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:51 Kaynak: AA
Sözcüsü Ömer Çelik
, "Kıbrıs
Barış Harekatı, zulme karşı barışı tesis etmek için yapılmıştır. Kıbrıs'taki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağımızı, onların hukukunu her daim koruyacağımızı tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerini kullandı.
Çelik, Twitter
hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Çelik, şunları kaydetti:
"Kıbrıs Barış Harekatı, zulme karşı barışı tesis etmek için yapılmıştır. Kıbrıs'taki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağımızı, onların hukukunu her daim koruyacağımızı tüm dünyaya göstermiştir. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."
23 Haziran sonrası çok konuşulacak anket: Erken seçim olsa kime oy verirsiniz? MSB'den "Kıbrıs Barış Harekatı" paylaşımı Kıbrıs Harekâtı: 45 yıl önce bugün Atina'da neler yaşandı? İbrahim Kalın'dan dikkat çeken Kıbrıs Barış Harekatı mesajı