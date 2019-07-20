Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü

1 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümüne ilişkin, "Bugün de yavru vatanımızla ilgili kararlılığımız, her şeyin üzerindedir.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümüne ilişkin, "Bugün de yavru vatanımızla ilgili kararlılığımız, her şeyin üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.
Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurulmasına vesile olan bu harekatla Kıbrıs'ta uygulanan mezalimin ortadan kaldırıldığını belirtti.
Jeostratejik açıdan çok önemli olan, "batmayan bir uçak gemisi" olarak nitelendirilen Kıbrıs Adası'nın, 1974'te Erbakan-Ecevit hükümetinin kararlı duruşuyla özgürlüğe, selamete ve barışa kavuştuğunu ifade eden Akbaşoğlu, "Bugün de yavru vatanımızla ilgili kararlılığımız, her şeyin üzerindedir." ifadesini kullandı.
Akbaşoğlu, gerek Orta Doğu gerekse Akdeniz'de yaşanılan süreçlerde milli stratejik tutum ve davranışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm dünyaya bir kez daha ilan edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda din ve devlet, vatan ve millet müdafaasında canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize, Mehmetçiklerimize ve Mücahitlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret, şerefli gazilerimize uzun, hayırlı, sağlıklı ömürler niyazı ile hürmetlerimi arz ederim. Aziz şehit ve gazilerimiz, yolunuz yolumuzdur."
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:38 Kaynak: AA
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