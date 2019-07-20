Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü

Muharip Gaziler Derneği Denizli
Şube Başkanı Hamdi Helvacılar, Türk ordusunun 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs
'a başarılı bir harekat icra ederek Kıbrıslı Türk'ü yok olmaktan kurtardığını, Kıbrıs Türkü'nü 1878 yılından beri hasret duyduğu özgürlüğüne kavuşturduğunu söyledi.
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı dolayısıyla, Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesinde tören düzenlendi.
Şube Başkanı Hamdi Helvacılar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, 45 yıl önce Kıbrıs adasının büyük bir drama sahne olduğunu, Kıbrıs'ı ilhak ederek, Türkiye
'yi batıdan güneye kuşatmak ve bu suretle Türkiye'nin yaşam alanını daraltmak isteyen Yunanistan
'ın, 15 Temmuz 1974'te Rum darbesi gerçekleştirdiğini hatırlattı.
Bu darbenin asıl amacının adadaki Türk varlığının tamamen ortadan kaldırılarak Kıbrıs'ın tümüyle Yunanistan'a bağlanması olduğuna işaret eden Helvacılar, şunları söyledi:
"Bu gelişmeler üzerine, Londra
ve Zürih Antlaşmaları gereği garantör devlet olan Türkiye, Kıbrıs'ta barışı tesis etmek, soydaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve Türkiye'ye yönelik tehdidi bertaraf etmek maksadıyla adaya müdahale etmek zorunda kalmıştır. Türk ordusu, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a başarılı bir harekat icra ederek Kıbrıslı Türk'ü yok olmaktan kurtarmış, Kıbrıs Türkü'nü 1878 yılından beri hasret duyduğu özgürlüğüne kavuşturmuştur. 20 Temmuz, Kıbrıs Türkü'nün esaretten kurtulduğu bir gündür, yavru vatanın ana vatana kavuştuğu bir gündür. Kıbrıs adası bugün barış ve huzur içindedir." Elazığ
'da vatani görevini yaparken gönüllü olarak Kıbrıs'a gittiğini anlatan Helvacılar, "Kıbrıs'a gemilerden indiğimizde plajda şehit olan 22 arkadaşımızı defnettim onları unutamıyorum. Daha sonra mühimmat yüklü aracımız devrildi ve yaralandım. Ayağımın kesilmesi söz konusuydu. Mersin
'de sahra hastanesinde tedavi gördüm. Ailem Kıbrıs harekatına katıldığımı öğrenmiş. Şimdiki gibi iletişim imkanı olmadığı için ailem sora sora taburcu olmama bir hafta kala hastanede bana ulaştı." diye konuştu.
Etkinlikte, şehit ve gaziler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.