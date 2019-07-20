Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü

1 saat önce

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Salih Mesci, "Kıbrıs Barış Harekatı ile Yunanistan'ın Enosis hayali Akdeniz'in karanlık sularına ebediyete kadar gömüldü.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü, System.String[]
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Salih Mesci, "Kıbrıs Barış Harekatı ile Yunanistan'ın Enosis hayali Akdeniz'in karanlık sularına ebediyete kadar gömüldü." dedi.
Salih Mesci, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, 45 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) zorlu şartlar altında büyük başarı gösterip adada akan kanı durduğunu söyledi.
Harekatın Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırma amacıyla başlatıldığını ifade eden Mesci, "Yunanistan'ın Enosis hayali Akdeniz'in karanlık sularına edebiyete kadar gömüldü. Adada akan kanı durduran Kıbrıs Barış Harekatı TSK'nin zorlu şartlarda gerçekleştirdiği önemli başarıdır." dedi.
Mesci, 20 Temmuz'un Kıbrıs Türkü'nün esaretten kurtulduğu gün olduğunu belirterek, Kıbrıs Türkleri'nin Mehmetçikle kucaklaşana kadar Türklüğünü ve varlığını korumasını bildiğini dile getirdi.
Kıbrıs Türkü'nün 45 yıldır özgürce yaşadığını vurgulayan Mesci, şunları kaydetti:
"Gazilerimizle gurur duyuyoruz. 1974'te Türk tarihine altın bir sayfa eklendi. Kıbrıs'ta Türkün adını altın harflerle yazdıran bu gazilerimizle gurur duymaktayız. Savaş meydanlarında Türk milletinin yenilmezliğini sizden önceki kahramanlar gibi ispat ettiniz. Yüce meclis sizleri gazilkle ödüllendirmiştir. Kıbrıs Harekatı'nda 37 bin 567 askerin katılmıştır. 498 şehit verilmiş ve bunların 7'si Erzurumludur. Bu savaşa Erzurumlu 663 asker katıldı."
Yunanistan, Akdeniz, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:54 Kaynak: AA
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