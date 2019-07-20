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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı

27 dakika önce

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul yetimleri Derneği İslahiye Şubesi Başkanı İsmail Macit, Kıbrıs gazisi Musa Yanılmaz'ı ziyaret etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı, System.String[]
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul yetimleri Derneği İslahiye Şubesi Başkanı İsmail Macit, Kıbrıs gazisi Musa Yanılmaz'ı ziyaret etti.
İsmail Macit, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı dolayısıyla ziyaret ettiği Kıbrıs gazisi Musa Yanılmaz'ın harekatın 45. yılını kutladı.
Yanılmaz, 19 Temmuz 1974'de Mersin'den Kıbrıs'a hareket ettiklerini, sabah çıkartmaya katıldıklarını anlattı.
Kıbrıs'ta iken çocuklarına özlem duyduğunu ifade eden Yanılmaz, vatan savunması için şu anda dahi göreve çağrılsa gitmeye hazır olduğunu kaydetti.
Gazi Yanılmaz'ın eşi Güllü Yanılmaz da o tarihlerde televizyon yaygın olmadığından radyo dinlediklerini belirterek, "Radyoyu açar haberleri dinlerdik. Gece gündüz gözümüz kulağımız Kıbrıs'ta idi. Radyodan şehit haberleri ve savaşın durumunu takip ederdik. O tarihte sadece mektup yazdık. Başka görüşme veya telefonla görüşme imkanımız olmadı. Ayda bir mektup ya gelirdi ya gelmezdi." ifadesini kullandı.
Türkiye, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:31 Kaynak: AA
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