Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü - Son Dakika

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk'ünün kararlı mücadelesinde her zaman yanında olan Anavatan Türkiye'nin 46 yıl önce olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk'ünün barış, istikrar ve huzurunun güvencesi olduğunu belirterek, "Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüme varılması ancak...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk'ünün kararlı mücadelesinde her zaman yanında olan Anavatan Türkiye'nin 46 yıl önce olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk'ünün barış, istikrar ve huzurunun güvencesi olduğunu belirterek, "Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüme varılması ancak Kıbrıs Türk'ünün eşit statüsünün kabulüyle mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

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Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlarına seslendi.

"Değerli Kıbrıs Türk'ü kardeşlerim; sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türk'ünün hukukuna, hürriyetine ve varlığına kasteden teşebbüsü nihai olarak bertaraf eden 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü vesilesiyle, Barış ve Özgürlük Bayramı'nızı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, harekatın tarihten silinmek istenen bir halkın yeniden doğuşunun, yeniden şahlanışının adı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu harekat, Kıbrıs Türk'ünün temel hakları çiğnendiğinde, özgürlüğü tehdit edildiğinde, varlık ve bekasına kast edildiğinde neleri göze alabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. 50 yılı aşkın bir süredir eşitlik mücadelesi veren Kıbrıs Türk'ünün sabır ve dirayetinin dünyada bir başka örneği yoktur. Kıbrıs Türk halkı her türlü baskı ve tehdide rağmen mücadele etmiş, hak ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Kıbrıs Türk'ünün kararlı mücadelesinde her zaman yanında olan Anavatan Türkiye, 46 yıl önce olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk'ünün barış, istikrar ve huzurunun güvencesidir, olmaya da devam edecektir."

"Kalıcı çözüm, eşit statüsünün kabulüyle mümkün"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüme varılmasının ancak Kıbrıs Türk'ünün eşit statüsünün kabulüyle mümkün olduğuna işaret ederek, "Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türk'ünün siyasi eşitliğini ve Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir." çağrısında bulundu.

Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının her zaman barış ve uzlaşıdan yana tavır alarak, çözüm yönünde açık bir irade sergilediğine işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak bu durum, Kıbrıs Türk halkının haklarından her ne pahasına olursa olsun fedakarlık yapılacağı anlamına gelmez. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için her türlü çabayı sarf edecektir. Bu vesileyle, kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum. KKTC'deki kardeşlerimizin refah, esenlik ve mutluluğunun devamı için en iyi dileklerimi sunuyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramınız kutlu olsun."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü - Son Dakika

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