Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü - Son Dakika

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat bir mesaj yayımladı.

Saat yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının 1963 ile 1974 yılları arasında çok acılar çektiğini ifade etti. Kıbrıs Türk halkını katliamlardan kurtaran Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünü coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Saat, "Kıbrıs adası tarih boyunca Türkler için önemini hiç kaybetmeyerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en önemli kalesi olmuştur. Barış için hiçbir zaman yalvarmayan, bağımsızlığından da ödün vermeyen milletimiz bundan tam 46 yıl önce de aynı kararlılıkla bu vatan parçasını canı pahasına korumuş, bağımsızlığı ve özgürlüğü için kararlı bir şekilde savaşmış ve mücadele etmiştir." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda Havza ilçesinin de 2 şehit ve 68 gazi verdiğini belirten Saat, "Bugün 56 gazimiz hayatta. Biz 46 yıl önce vahşet ve zulmü sona erdirmek için kardeşlerimize yardım edebilmenin gururunu ve onuru bir ömür boyu yaşayacağız. Havza ve Havzalılar Cumhuriyetimizin kurulmasında ilk kıvılcımların yakıldığı yer olarak, her zaman Türk milletinin emrindedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde, şehit kanlarıyla sınırları çizilmiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu anlamlı gününü kutlarım. Aziz şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anarım." ifadelerini kullandı.