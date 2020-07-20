Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sahil valilik makamında gerçekleşen ziyarete Mendeli ve konsolosluk çalışanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Su, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutladı.

Mendeli ise KKTC ile Türkiye arasındaki bağların her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.