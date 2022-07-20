Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıldönümü kutlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıldönümü kutlandı

20.07.2022 17:55

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıldönümü kutlandı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilciliği, Kıbrıs Barış Harekatının 48'inci yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinler düzenledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıldönümü kutlandı

BURDUR - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilciliği, Kıbrıs Barış Harekatının 48'inci yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinler düzenledi.

Kutlama programı Burdur Şehitliği ziyareti ile başladı. Burdur Şehitliğindeki programda Kameriye Camii İmam Hatibi Cemil Çiçek, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunurken, Çeltikçi Müftüsü Burdur İl Müftü Vekili İsa Topuz ise dua ettirdi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilcisi Hasan Okyar ve Burdurlu Kıbrıs Gazilerinin katıldığı kutlama Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Abidesine çelenk sunumunda bulunuldu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Başkan Okyar; "1571'de Lala Mustafa Paşa tarafından fethedilen Kıbrıs adasında yaşayan soydaşlarımıza Makaryos tarafından kurulan EOKE örgütü enosis hayalini gerçekleştirmek için kadın, çocuk demeden adayı kan gölüne çevirmişlerdir. Soydaşlarımıza uygulanan bu mezalime Türkiye Cumhuriyeti kayıtsız kalmamış 20 Temmuz 1974'te ansısın tepelerine inmiştir. Bu sayede adadaki soydaşlarımız sulh ve sükun içinde hür ve bağımsız olarak yaşamaktadırlar. Ne mutlu bizlere ki yüce ulusumuza savaş meydanlarında hizmet etmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize, aramızdan ayrılan gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur İl Temsilciliğinin yeni bürosunun da açılışı yapıldı. Programa Burdur Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Yavuz Çankaya, Burdur Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Mustafa Güder, Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşaryıldız, siyasi parti, sivil toplum ve örgütleri başkan ve temsilcileri, bazı kurum müdürlerinin katıldığı programda irmik helvası ikramında bulunuldu.

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Temel Karamollaoğlu: 'Türkiye'nin Bugün 'Kıbrıs Sorunu' Diye Bir Sorunu Yoktur' Temel Karamollaoğlu: 'Türkiye'nin Bugün 'Kıbrıs Sorunu' Diye Bir Sorunu Yoktur' Londra'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı çerçevesinde toplantı yapıldı Londra'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı çerçevesinde toplantı yapıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıldönümü kutlandı - Son Dakika

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