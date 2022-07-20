Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü Datça'da kutlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü Datça'da kutlandı

20.07.2022 13:48
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü Datça'da kutlandı

Muharip Gaziler Derneği başkanı Ahmet Raman'ın konuşması Datça'da yaşayan Kıbrıs Gazileri Atatürk Anıtına Çelenk sunma töreni MUĞLA - Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü dolayısıyla Datça'da tören düzenlendi.

Muharip Gaziler Derneği başkanı Ahmet Raman'ın konuşması

Datça'da yaşayan Kıbrıs Gazileri

Atatürk Anıtına Çelenk sunma töreni MUĞLA - Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü dolayısıyla Datça'da tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan Muharip Gaziler Derneği başkanı Ahmet Raman, 48 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlatıldığını ve bu harekatın şanslı insanlarından biri olduğunu söyledi.

Harekattan yüz akıyla çıkıp devletin zaferle çıkmasına katkı sunduklarını belirten Raman, "Kıbrıs halkını eziyetten Rumların baskısından kurtardık. Vefat eden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz. Sağ olan tüm arkadaşlarımıza da bol bol sağlık diliyoruz. Kıbrıs'taki başarımız ve oradaki hakimiyetimiz, bayrağımız daim olur inşallah." dedi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü Datça'da kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü Datça'da kutlandı - Son Dakika
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