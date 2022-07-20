Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı Karabük'te törenle kutlandı.
Türkiye Muharip Gaziler Derneğinin Karabük Şubesinde düzenlenen törende, şahitler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.
Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Barış Harekatının 48. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyor, Kıbrıs'ın bağımsızlığı uğruna şehit olan kahramanlarımızı rahmet, gazilerimiz minnetle yad ediyorum." dedi.
Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı da konuşmasında anılarını anlattı.
Konuşmaların ardından Kıbrıs gazilerine ikramda bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı Karabük'te Kıbrıs gazileriyle kutlandı - Son Dakika