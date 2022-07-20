Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Barış Harekatının 48. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı 'nı kutluyor, Kıbrıs'ın bağımsızlığı uğruna şehit olan kahramanlarımızı rahmet, gazilerimiz minnetle yad ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı Karabük'te Kıbrıs gazileriyle kutlandı - Son Dakika

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