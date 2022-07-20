Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı Mersin'de törenle kutlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı Mersin'de törenle kutlandı

20.07.2022 13:06

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.

KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından istiklal Marşı okundu.

KKTC Mersin Başkonsolusu Zalihe Mendeli, törende, kendi devletleri ve şanlı bayrakları çatısı altında huzur içerisinde yaşamalarını şehitler ve gazilere borçlu olduklarını söyledi.

Harekata katılan askerlerin şehitlik ve gazilik mertebesine eriştiğini dile getiren Mendeli, 20 Temmuz sabahı Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuştuğunu, adada barış, huzur ve güven ortamının sağlandığını belirtti.

Mendeli, inandıkları yoldan asla dönmeyeceklerini dosta düşmana kanıtladıklarını ifade etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) son dönemdeki sözde Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) adı altında sunduğu paketi eleştiren Mendeli, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde, GKRY lideri Nikos Anastasiadis, miadı dolmuş sözde 'Güven Yaratıcı Önlemler' adı altında bir paket sunmuştur. Ercan Havalimanının Birleşmiş Milletler denetimine, Gazimağusa Limanı'nın doğrudan ticarete açılması için Avrupa Birliği denetimine, Maraş'ın da Birleşmiş Milletlere iadesini ve aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti limanlarının da kendilerine açılmasını istiyorlar. Bunların kabul edilmesi mümkün değildir. Kapalı Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı ve tüm yetkinin KKTC hükümetine ait olduğunu hatırlatmakta yarar var. Adanın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gelecekte de karşılarında bizleri bulacaktır."

Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verildiği törende, Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ile Erdemli Belediyesi bünyesindeki kadın mehteran ekibi gösteri sundu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı Mersin'de törenle kutlandı - Son Dakika

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