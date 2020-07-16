Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü için Mersin'den KKTC'ye yüzecekler - Son Dakika

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü için Mersin'den KKTC'ye yüzecekler

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve bir grup sporcu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzecek.

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve bir grup sporcu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzecek.

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İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, "Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs'a" adlı etkinliğe Tüzmen'in yanı sıra yüzücüler Ahmet Nakkaş, Tarkan Tüzmen, Faruk İlgüy, Osman Akkuş ve Kubilay Çimen katılacak.

Katılımcılar, 19 Temmuz'da Anamur ilçesinde aldıkları Türk bayrağını, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümüne denk gelen 20 Temmuz'da Yavuz Çıkartma Plajındaki KKTC Sahil Güvenlik yetkililerine teslim edecek.

Türkiye Yüzme Federasyonu hakemlerinin gözlemci olarak takip edeceği 90 kilometrelik parkurda sporcuların sağlık durumları teknedeki sağlık ekibince izlenecek.

Herhangi bir olumsuzluğa karşı Sahil Güvenlik ekipleri de ekibe eşlik edecek.

Etkinlikle, KKTC'nin uluslararası spor oyunlarında maruz kaldığı ambargolara da dikkat çekilecek.

Kürşad Tüzmen, Mersin, Kıbrıs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:37 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü için Mersin'den KKTC'ye yüzecekler - Son Dakika Spor
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