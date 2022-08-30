Ankara'da gaziler ve çocuklar Büyük Zafer'i birlikte kutladı

Kıbrıs Barış Harekatı ve terörle mücadele gazileri, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünü çocuklarla coşku içerisinde kutladı.

Gaziler ve çocuklar, Keçiören'deki bir dönerci tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği kapsamında bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde otobüsle caddeleri gezdi.

Cadde üzerindeki vatandaşlar, bayram coşkusuna eşlik etti.

Gaziler ve çocuklar, otobüs turunun ardından Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesindeki dönerci dükkanına geldi. Ay yıldızlı tişörtler giyen minikler, Kıbrıs ve terörle mücadele gazilerine döner ikram etti.

Kıbrıs ve terörle mücadele gazileri katıldı

Etkinliğe katılan Kıbrıs Barış Harekatı gazisi 70 yaşındaki Sıddık Büyükturan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde vatanın kurtulduğunu ve gazi olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Bu vatanın, geleceğin büyükleri olacak çocuklara emanet edileceğini ifade eden Büyükturan, "Etkinliği yapanlardan Allah razı olsun. Bizleri andıkları, tanıdıkları için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bütün nesil bizi böyle tanır." diye konuştu.