Kıbrıs Barış Kupası'nda 45 yıl önce forma giyen oyuncular Trabzon'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıbrıs Barış Kupası'nda 45 yıl önce forma giyen oyuncular Trabzon'da - Son Dakika

Kıbrıs Barış Kupası'nda 45 yıl önce forma giyen oyuncular Trabzon'da

6 saat önce

Kıbrıs Barış Kupası'nda, 1975 yılında Trabzonspor ile mücadele eden Kıbrıs Türk Karması'nda forma giyen oyuncular, Kasımpaşa maçını izlemek için Trabzon'a geldi.

Kıbrıs Barış Kupası'nda 45 yıl önce forma giyen oyuncular Trabzon'da, System.String[]

Kıbrıs Barış Kupası'nda, 1975 yılında Trabzonspor ile mücadele eden Kıbrıs Türk Karması'nda forma giyen oyuncular, Kasımpaşa maçını izlemek için Trabzon'a geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Zalihe Erden, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve Kıbrıs Türk Karması oyuncuları, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu'nu ziyaret etti.

Trabzonspor ile 45 yıl önce Kıbrıs Barış Kupası karşılaşmasında mücadele eden Kıbrıs Türk Karması oyuncuları, yarın Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor-Kasımpaşa maçını izleyecek.

Karaoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Kupası'nda Trabzonspor'un şampiyon olduğunu anımsatarak, Kıbrıs Türk Karması oyuncularını Trabzon'da ağırlamaktan memnun olduklarını söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından 1975 yılında Türklerin motivasyonunu yükseltmek amacıyla düzenlenen turnuvanın yıllardır örnek gösterildiğini belirten Karaoğlu, "Barış ve kardeşlik içerisinde gerçekleştirilen turnuvanın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri var." dedi.

Karaoğlu, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Kıbrıs Türk Karması'nın mücadele ettiği turnuvada Trabzonspor'un, Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldikten sonra ilk kupasını aldığını vurgulayarak, "O günleri sizlerden dinlemekten mutluluk duydum. Trabzon-KKTC ilişkilerinin geliştirilmesine çok önem veriyor ve bu doğrultuda yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:08 Kaynak: AA
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