Son Dakika Haberleri: Kıbrıs BM Barış Gücü Başkanı Spehar: "Kıbrıs müzakerelerini sürdürmedeki belirsizlik nedeniyle...
Son Dakika Güncel Kıbrıs BM Barış Gücü Başkanı Spehar: 'Kıbrıs müzakerelerini sürdürmedeki belirsizlik nedeniyle...

Kıbrıs BM Barış Gücü Başkanı Spehar: "Kıbrıs müzakerelerini sürdürmedeki belirsizlik nedeniyle...

2 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi ve adadaki BM Barış Gücü (UNFİCYP) Başkanı Elizabeth Spehar, Kıbrıs'la ilgili müzakerelerin başlaması beklentilerindeki belirsizlik nedeniyle endişeli olmaya devam ettiğini belirtti.

Kıbrıs BM Barış Gücü Başkanı Spehar:

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi ve adadaki BM Barış Gücü (UNFİCYP) Başkanı Elizabeth Spehar, Kıbrıs'la ilgili müzakerelerin başlaması beklentilerindeki belirsizlik nedeniyle endişeli olmaya devam ettiğini belirtti.


Kıbrıs'ta hizmet veren Birleşmiş Milletler polislerinin madalya töreninde konuşan BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi ve adadaki BM Barış Gücü (UNFİCYP) Başkanı Elizabeth Spehar, Kıbrıs'la ilgili müzakerelerin başlaması beklentilerindeki belirsizlik nedeniyle endişeli olmaya devam ettiğini açıkladı. Spehar, gerek Kıbrıs gerekse bölge için bu kritik zamanlarda Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ta barış hedefine ve liderlere ama aynı zamanda herkes için ortak parlak bir gelecek yolunu açmaları konusunda erkek ve kadınlara yardım etmeye sıkı sıkıya bağlı olmaya devam ettiklerini vurguladı. Shepar, son zamanda yapılan kamu araştırmalarının barış arzusunun her iki toplumda da ve çoğu Kıbrıslılar arasında bir öncelik olmaya devam ettiğini hatta bu arzunun daha da güçlendiğini gösterdiğini sözlerine ekledi.


BM yetkilisi, UNFİCYP'in Kıbrıs'la ilgili müzakereleri desteklemede hayati bir rol oynadığını ve aynı zamanda müzakerelerin başarılı olması, yaşayabilir ve kalıcı bir sonuca varılması için gerekli koşulların oluşturulmasına yardım etmeye devam ettiğine vurgu yaptı. - LEFKOŞA

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Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:24 Kaynak: İHA
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