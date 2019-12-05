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Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynakları için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu
6 saat önce
Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynakları konusunu Lahey'e taşıdı
Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki yeraltı zenginliklerini koruma altına almak için Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu.
Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları konusunda uzun süredir gerginlik yaşayan Kıbrıs Rum yönetimi, konuyu Lahey Adalet Divanı'na taşıdı. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, bölgelerindeki haklarını koruma altına almak için hukuki tüm yollara başvurduklarını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:43
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