Son Dakika Haberleri: Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynakları için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu
Son Dakika Dünya Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynakları için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu - Son Dakika Dünya

Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynakları için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu

6 saat önce

Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynakları konusunu Lahey'e taşıdı

Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynakları için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu, System.String[]

Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki yeraltı zenginliklerini koruma altına almak için Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu.


Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları konusunda uzun süredir gerginlik yaşayan Kıbrıs Rum yönetimi, konuyu Lahey Adalet Divanı'na taşıdı. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, bölgelerindeki haklarını koruma altına almak için hukuki tüm yollara başvurduklarını dile getirdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Lahey, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yakın vekil Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulduğunu iddia etti
Eş cinsel olduğundan şüphelendiği oğlunu otoban kenarına bırakan baba gözaltına alındı Son dakika: Erdoğan, Bakan Soylu'nun "Yerini biliyoruz" dediği Adil Öksüz için Almanya'ya operasyon sinyali verdi Hindistan'da cinsel saldırı mağduru kadın duruşmasına giderken yakıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 18:22:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynakları için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]