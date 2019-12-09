Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazileri 45 yıl aradan sonra madalyalarını aldı
Son Dakika Güncel Kıbrıs gazileri 45 yıl aradan sonra madalyalarını aldı - Son Dakika

Kıbrıs gazileri 45 yıl aradan sonra madalyalarını aldı

6 saat önce

Kıbrıs Barış Harekatı gazileri 45 yıl aradan sonra madalya ve beratlarını aldı.

Kıbrıs gazileri 45 yıl aradan sonra madalyalarını aldı, System.String[]

Kıbrıs Barış Harekatı gazileri 45 yıl aradan sonra madalya ve beratlarını aldı.


İslahiye Kaymakamlığı tarafından Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünde düzenlenen törende, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan İslahiye ilçesindeki 16 Kıbrıs gazisine 45 yıl aradan sonra madalya ve beratları teslim edildi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kıbrıs gazilerine madalyalarını, İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, 106. Topçu Alay Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi ve Belediye Başkan Vekili Fetiye Erdoğan takdim etti.


Açılış konuşmasını yapan Kaymakam Kotan, "Şehit ve gaziler söz konusu olduğunda aklımıza gelmesi gereken, bu vatanın tapusunun asli ve müşterek hissedarıdırlar, bu zamana kadar Türk ordusu zamana ve duruma bakmadan vatanını savunmuş, başındaki komutan Metehan olduğu zamanda Alparslan olduğu zaman da Yavuz olduğu zaman da Fatih olduğu zaman da ve Atatürk olduğu zaman da her zaman vatanı için şehit veya gazi olur ve vatan işte bu şehit ve gazilerin omuzlarında bayraklaşarak zamanı ve mekanı aşarak bize kadar ulaşır. Bundan dolayıdır ki vatanın ve sonsuz devletin tapusu şehit ve gazi üzerinedir ve onlardan bize miras kalır" dedi.


Törene Kıbrıs gazileri ve yakınları katıldı. Gaziler madalya ve beratlarını aldıktan sonra verilen resepsiyona katıldı. - GAZİANTEP

İslahiye, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü
Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 21:10:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazileri 45 yıl aradan sonra madalyalarını aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]