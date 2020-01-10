Kıbrıs gazileri 46 yıl sonra tekrar aynı toprakları ziyarete gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıbrıs gazileri 46 yıl sonra tekrar aynı toprakları ziyarete gitti - Son Dakika

Kıbrıs gazileri 46 yıl sonra tekrar aynı toprakları ziyarete gitti

6 saat önce

Trabzon'dan 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 41 gazi, Kıbrıs'ta düzenlenecek hamsi festivaline katılacak.

Kıbrıs gazileri 46 yıl sonra tekrar aynı toprakları ziyarete gitti, System.String[]

Trabzon'dan 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 41 gazi, Kıbrıs'ta düzenlenecek hamsi festivaline katılacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karadeniz Kültür Derneği ortaklığında Kıbrıs'ta düzenlenecek "Geleneksel 12. Hamsi Festivali"ne katılacak gaziler, yıllar sonra savaştıkları toprakları görme fırsatı bulacak. Gaziler, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun destekleriyle Kıbrıs'a gitmek üzere yola çıktı.

Zorluoğlu, geçtiğimiz Gaziler Günü'nde düzenlenen etkinlikte 46 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere, Kıbrıs'a götürme sözü verdiğini hatırlatarak kendisinin de gazilerle Kıbrıs'a gideceğini söyledi. Zorluoğlu, "İstiklal ve vatan uğruna canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimizle ne kadar övünsek ve gurur duysak azdır. Bu vatan uğruna savaşan gazilerimiz, benim için çok önemli ve değerli. Büyükşehir Belediyemizin ve gönlümün kapıları gazilerimize sonuna kadar açık." dedi.

Zorluoğlu, gazilerin vatan ve millet için yaptıkları büyük fedakarlığı hiç kimsenin unutmaması gerektiğini ifade ederek "Çok değerli büyüklerimin taleplerini yerine getirme noktasında her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Onlarla birlikte Kıbrıs'a gitmenin ve iki gün boyunca zaman geçirecek olmanın heyecanını taşıyorum." diye konuştu.

Gaziler ise uzun yıllardır bu gezinin hayalini kurduklarını ve hayallerinin gerçekleşmesine vesile olan Zorluoğlu'na teşekkür etti.

Festival kapsamında bugün yola çıkan gaziler, iki günlük program kapsamında şehrin tarihi ve turistlik mekanlarını da gezme fırsatı bulacaklar.

Trabzon, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti
Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi

Son Dakika Haberleri
21:10 EVCİL HAYVANLAR ARTIK ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE YOLCULARLA SEYAHAT EDEBİLECEK - Son Dakika
21:05 İstanbul Valiliğinden kayıp balıkçıları arama çalışmalarına ilişkin açıklama - Son Dakika
21:05 Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
21:00 Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı - Son Dakika
20:51 Kozan'da "Aile ve Gençlik Eğitimi" konulu konferans - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 21:14:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıbrıs gazileri 46 yıl sonra tekrar aynı toprakları ziyarete gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]