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Kıbrıs Gazileri için 'Madalya Tevcih Töreni' düzenlendi

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü tarafından "Kıbrıs Gazilerine Milli Mücadele Madalya Tevcih Töreni" düzenlendi.

Kıbrıs Gazileri için 'Madalya Tevcih Töreni' düzenlendi, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü tarafından "Kıbrıs Gazilerine Milli Mücadele Madalya Tevcih Töreni" düzenlendi.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını, Iğdır Valisi Enver Ünlü yaptı. Vali Ünlü, Türkiye'nin Kıbrıs başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde destanlar yazdığını belirterek "Kıbrıs Türk halkı asli unsuru olduğu Kıbrıs adasında hürriyet içerisinde sonsuza dek yaşayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'da ve Doğu Akdeniz'de barış, özgürlük ve istikrarın teminatı olmayı sürdürecektir" dedi.


Törende Milli Mücadele Madalyası verilen gazilerden Mehmet Berkil, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda büyük fedakarlıklar yapıldığını söyleyerek, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi oldum. Bugün burada böyle bir tören düzenlenerek bize bu madalyayı verdiler. Bizleri unutmadıkları için çok mutluyuz" dedi.


Iğdır Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kıbrıs Gazilerine Milli Mücadele Madalya Tevcih Töreni'ne Iğdır Valisi Enver Ünlü, kamu kurum amirleri, Kıbrıs gazileri ve gazi yakınları ile birçok vatandaş katıldı. - IĞDIR

Kıbrıs, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
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