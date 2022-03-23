Kıbrıs gazileri, KKTC'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Kıbrıs gazileri, KKTC'yi ziyaret etti

23.03.2022 15:38
Kıbrıs gazileri, KKTC'yi ziyaret etti

Kıbrıs gazileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.

Kıbrıs gazileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.

Kıbrıs Platformundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının katkılarıyla Kıbrıs Platformunun öncülüğünde KKTC'de düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı ve Muharebe Alanları Gezisinin üçüncüsü "Son Tanıklar Göçmeden" programı kapsamında Türkiye'den çok sayıda gazi Kıbrıs'a gitti.

Türkiye'den 45'i gazi olmak üzere şehit yakınları, araştırmacılar ve akademisyenler dahil 60 kişi, KKTC'den de 15 kişinin katıldığı programın ilk ayağında Beşparmak Dağları ziyaret edildi.

Katılımcılara 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşananlarla ilgili bilgi verilirken, gaziler de o günlere yönelik hatıralarını paylaştı.

26 Mart'ta sona erecek programın ilki 10-14 Kasım 2019'da, ikincisi 31 Ekim-5 Kasım 2021'de yapılmıştı.

Kıbrıs gazileri, KKTC'yi ziyaret etti

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Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs, Gazi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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