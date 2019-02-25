Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazileri Öğrencilerle Buluştu

Kıbrıs Gazileri Öğrencilerle Buluştu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaret etti.

Kıbrıs Gazileri Öğrencilerle Buluştu, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaret etti.

Tekir-Ağ Projesi, Değerler Eğitimi, Bilim, Sanat, Spor, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Alanı ile ilgili olarak Milli Tarih ve Bilinç düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'na davet edilen Malkaralı Gaziler, minik öğrenciler ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Ziyarette, sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Malkaralı Gaziler, gazilik kavramı, vatan sevgisi, Türkiye tarihi ve başlarından geçen olaylar hakkında öğrencileri bilgilendirdiler.

Malkaralı Gazileri büyük bir dikkat ve ilgiyle dinleyen minik öğrenciler, merak ettikleri soruları gazilere sorma fırsatı buldular. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:07 Kaynak: İHA

Malkara, Tekirdağ, Güncel
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