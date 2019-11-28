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Kıbrıs gazileri unutulmadı

6 saat önce

Dalaman'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

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Dalaman'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni Dalamanda Kaymakam Ali Güldoğan önderliğinde gerçekleştirildi.


Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilere ve vefat eden Kıbrıs gazilerin adına yakınlarına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı, ilçe Kaymakamı Sayın Ali Güldoğan tarafından takdim edildi.


Kaymakam Ali Güldoğan,Gazilik ve Kıbrıs Barış Harekatına ilşkin bir konuşma yaptı. - MUĞLA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ali Güldoğan, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:51 Kaynak: İHA
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