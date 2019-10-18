Kıbrıs gazilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek sürüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kıbrıs gazileri, Barış Pınarı Harekatı'nda ihtiyaç halinde gönüllü olarak askere gidebileceklerini belirttikleri dilekçeyi askerlik şubesine teslim etti.

Gaziler adına İskenderun Askerlik Şube Başkanlığı önünde basın açıklamasını okuyan gazi Neşet Turhan, harekatın amacını hatırlattı.

Türkiye'nin başta Suriye, Filistin ve Somali olmak üzere mazlum coğrafyalara her zaman destek verdiğini ifade eden Turhan, şunları söyledi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya, Kıbrıs Barış Harekatı yapılmadan önce Kıbrıs halkına karşı EOKA terör ve tedhiş örgütü tarafından yapılan katliamları hatırlatmak isteriz. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili beyanlarını Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan biz Kıbrıs gazileri olarak tasvip etmediğimizi belirtmek isteriz. Harekata katılan kahraman ordumuz ve tüm güvenlik güçlerimize başarılar diler, her zaman yanlarında ve her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz."