Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra madalya ve beratları tevdi edildi

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Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: Bunun maliyeti büyük olacaktır

Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği

Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi.