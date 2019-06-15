Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazilerine madalya
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Kıbrıs gazilerine madalya

3 saat önce

Bursa'nın Keles ilçesinde Kıbrıs gazilerine madalyaları takdim edildi.

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Bursa'nın Keles ilçesinde Kıbrıs gazilerine madalyaları takdim edildi.

Madalya tevcih törenine Keles Kaymakamı Abdussamed Kılıç ve Belediye Başkanı Mehmet Keskin ile Kıbrıs gazileri katıldı. Kaymakam Kılıç, "Tarihimizde özellikle şehitlik ve gazilik makamlarının özel yeri vardır. Her Türk vatandaşı bu şerefe kavuşmak için gözünü bile kırpmadan vatanını müdafaada canını seve seve ortaya koymaktadır. Düşmanları bitmeyen bu güzel vatanın bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak adına canı pahasına savaşan, devletine ve milletine bağlı olan Türk vatandaşı, şehitlerine ve gazilerine her zaman hak ettiği değeri verip el üstünde tutmaktadır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler için hazırlanan milli mücadele madalya ve beratları gazilere, vefat etmiş olanların ise yakınlarına tevih edildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:48 Kaynak: İHA
Bursa, Keles, Kıbrıs, Güncel
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