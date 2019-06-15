Kıbrıs gazilerine madalya
3 saat önce
Bursa'nın Keles ilçesinde Kıbrıs gazilerine madalyaları takdim edildi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:48 Kaynak: İHA
'nın Keles
ilçesinde Kıbrıs
gazilerine madalyaları takdim edildi.
Madalya tevcih törenine Keles Kaymakamı Abdussamed Kılıç ve Belediye Başkanı Mehmet Keskin
ile Kıbrıs gazileri katıldı. Kaymakam Kılıç, "Tarihimizde özellikle şehitlik ve gazilik makamlarının özel yeri vardır. Her Türk vatandaşı bu şerefe kavuşmak için gözünü bile kırpmadan vatanını müdafaada canını seve seve ortaya koymaktadır. Düşmanları bitmeyen bu güzel vatanın bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak adına canı pahasına savaşan, devletine ve milletine bağlı olan Türk vatandaşı, şehitlerine ve gazilerine her zaman hak ettiği değeri verip el üstünde tutmaktadır" dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
tarafından Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler için hazırlanan milli mücadele madalya ve beratları gazilere, vefat etmiş olanların ise yakınlarına tevih edildi. - BURSA
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