Kıbrıs gazilerine madalya

Samsun'un Havza ilçesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere gönderilen "Milli Mücadele Madalyaları ve Beratları" törenle teslim edildi.

Yapılan törende konuşan Havza Muharip Gaziler Derneği Başkanı Harun Saat, "Kıbrıs'ta tarihin seyrini değiştiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. seneyi devriyesinde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum. Şehit olmak her yiğidin sevdasıdır. Al bayrağa rengini veren kanlara selam olsun. Vatan için serden geçen canlara selam olsun" dedi.



Ebediyete intikal etmiş şehit ve gazilere rahmet dileyen Havza İlçe Kaymakamı Metin Yılmaz, "Bugün huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, rahat nefes alabiliyorsak bu önce gazilerimizin ve şehitlerimizin varlığı sebebi iledir. Bu ülke için çok bedeller ödendi. Şehitlerimize rahmet, yaşayan gazilerimize sağlık ve sıhhat dileyerek şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



Törende, hayatta olan gazilerin kendilerine, vefat eden gazilerin ise eşlerine madalya ve beratları İlçe Kaymakamı Metin Yılmaz tarafından takdim edildi.



Tören esnasında Kıbrıs Gazisi Nefat Köksal'a berat ve madalyası torunu Elif Köksal ve Kaymakam Yılmaz tarafından verildi.



"Vatanımıza, milletimize sahip çıkalım"



Duygulu anlar yaşayan Nefat Köksal, "Vatanımıza, milletimize sahip çıkalım. Hava İndirme Tugayının askeri olarak harekata katıldık. Çok zorluklar çektik, 20 gün ayağımızdan botlarımız çıkmadı ama verdiğimiz mücadeleye değdi. 45 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından verilen madalya ve beratımı özellikle 5 yaşındaki torunumun elinden almak beni ayrıca duygulandırdı" ifadelerini kullandı.



"O anı unutamıyorum"



Kıbrıs Gazilerinden Dursun Özden, Kıbrıs hava harekatında helikopterden ateş hattının içerisine indiklerini belirtirken, "Bir an nereye ineceğimizi bilemedik. Her yer ateş altında. O esnada çıkartma yapan uçaktan ateş hattına paraşütle atlayan arkadaşlarımızdan birinin paraşütü açılmadı. 45 yıldır bu sahne gözümün önünde duruyor, o anı unutamıyorum. Rabb'im devletimize, askerimize ve milletimize kuvvet versin" diye konuştu. - SAMSUN

