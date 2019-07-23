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Kıbrıs gazilerine madalya

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen programda ilçede yaşayan Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele madalyaları Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı tarafından takdim edildi.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen programda ilçede yaşayan Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele madalyaları Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı tarafından takdim edildi.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen madalya takdim törenine Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, daire amirleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı. Programın açılış konuşmasını Fatsa Askerlik Şubesi Başkanı Kıdemli Başçavus Adil Pınarbaşı gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasının ardından Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele madalyalarını Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı takdim etti.

Madalyalarını alan gaziler duygu dolu anlar yaşarken o yıllar verdikleri mücadeleyi hatırlayarak Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığı için milli varoluş mücadelesinde canla başla savaştıklarını ifade ettiler.

Kaymakam Mehmet Yapıcı da, "Gazilere minnettarız, onlar bizim kahramanlarımız" ifadeleri ile onları onurlandırdı.

Program madalya takdimin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ORDU
Mehmet Yapıcı, Kıbrıs, Fatsa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:01 Kaynak: İHA
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