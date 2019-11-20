Kıbrıs gazilerine madalya

Kırşehir Valiliği Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilere "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan Vali İbrahim Akın, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 23 muharip gaziye Milli Mücadele Madalyası verileceğini söyledi.

Muharip gazilerin kendilerine verilen madalyaları gururla taşıyacaklarını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türkünün malını, canını, namusunu korumak uğruna, Kıbrıs Türklerinin yok olmalarını önlemek ve gereken mücadeleyi göstermek üzere devletimizin aldığı karar neticesinde Kıbrıs'a bir çıkarma yapıldı. Buradan gidenler her zaman her yerde olduğu gibi geri dönmeyi asla düşünmediler, Kıbrıs Türkünün huzuru ve güvenliği temin edildi. Oraya gözünü kırpmadan gidenlerin bir kısmı gazi unvanıyla dönerken bir kısmı da şehit oldu. Bu madalyalar gazilerin şeref ve onur nişanıdır. Bu madalyaları onurla taşıyacaklarına inandığımız gazilerimize bu ülkeye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı, huzurlu ömürler temenni ediyorum."

Kırşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Parlak ise kendilerine verilen madalya ve beratlar için gaziler adına teşekkür etti.

Vali Akın ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından 23 gaziye madalya ve beratlarını verdi.