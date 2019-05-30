Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazilerine Madalya Beratı Verildi
Son Dakika Güncel Haber

Kıbrıs Gazilerine Madalya Beratı Verildi

4 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılan 8 Kıbrıs Gazisine, Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verdi.

Kıbrıs Gazilerine Madalya Beratı Verildi, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılan 8 Kıbrıs Gazisine, Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verdi.

Valilik makamında gerçekleşen madalya töreninde gazilerle sohbet eden ve madalyalarını tevdi eden Yozgat Valisi Kadir Çakır, milli mücadele ruhuyla memleket adına yapılan her görevin kutsal olduğunu söyledi.

Hayatlarını kaybeden gazileri ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad eden Vali Çakır, "1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılarak bu gururu, mutluluğu ve zaferi bize yaşatan değerli gazilerimize bu madalya ve beratı tevcih etmekten gurur duyuyorum. Devletimiz her zaman mazlumların yanındadır. Dün olduğu gibi bu günde yanlarında olmaya devam edecektir. Kapımız sizlere her zaman açık. Bu millet size minnettar. Her türlü sıkıntınızda, derdinizde biz sizlerin her zaman yanında olacağız" dedi.

Kıbrıs gazileri ise, vatanın bölünmez bütünlüğünü müdafaa etmek için her zaman göreve hazır olduklarını, bu gün dahi olsa koşa koşa cepheye gidebileceklerini söylediler. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:02 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pençe Harekatı'nda yaralanan 2 askerimiz şehit oldu Şenol Güneş: Fransa'yı yenmek için her şeyi yapacağız Komünist başkanın uygulamalarına Valilikten sert tepki Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:06:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Gazilerine Madalya Beratı Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]