Kıbrıs Gazilerine Madalya Beratı Verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılan 8 Kıbrıs Gazisine, Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılan 8 Kıbrıs Gazisine, Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verdi.



Valilik makamında gerçekleşen madalya töreninde gazilerle sohbet eden ve madalyalarını tevdi eden Yozgat Valisi Kadir Çakır, milli mücadele ruhuyla memleket adına yapılan her görevin kutsal olduğunu söyledi.



Hayatlarını kaybeden gazileri ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad eden Vali Çakır, "1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılarak bu gururu, mutluluğu ve zaferi bize yaşatan değerli gazilerimize bu madalya ve beratı tevcih etmekten gurur duyuyorum. Devletimiz her zaman mazlumların yanındadır. Dün olduğu gibi bu günde yanlarında olmaya devam edecektir. Kapımız sizlere her zaman açık. Bu millet size minnettar. Her türlü sıkıntınızda, derdinizde biz sizlerin her zaman yanında olacağız" dedi.



Kıbrıs gazileri ise, vatanın bölünmez bütünlüğünü müdafaa etmek için her zaman göreve hazır olduklarını, bu gün dahi olsa koşa koşa cepheye gidebileceklerini söylediler. - YOZGAT

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Pençe Harekatı'nda yaralanan 2 askerimiz şehit oldu

Şenol Güneş: Fransa'yı yenmek için her şeyi yapacağız

Komünist başkanın uygulamalarına Valilikten sert tepki

Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi