Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazilerine madalya takdim edildi
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Kıbrıs gazilerine madalya takdim edildi

6 saat önce

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde düzenlenen törende, ilçede yaşayan Kıbrıs gazilerine madalya takdim edildi.

Kıbrıs gazilerine madalya takdim edildi, System.String[]

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde düzenlenen törende, ilçede yaşayan Kıbrıs gazilerine madalya takdim edildi.

Süloğlu Kaymakamlığında gerçekleştirilen törende, Kıbrıs gazileri İbrahim Günay ve Nurettin Gülsoy'a "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası" Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal ve Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş tarafından verildi.

Kaymakam Kazdal, gazilerin hakkının ödenemeyeceğini belirterek, Günay ve Gülsoy'a sağlıklı bir ömür diledi.

Törene, gazilerin aileleri ve yakınları da katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Süloğlu, Edirne, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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