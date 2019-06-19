Kıbrıs gazilerine madalya tevcih edildi
1 saat önce
Keles Kaymakamı Abdussemed Kılıç ve Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Kıbrıs gazilerine madalyalarını ve beratlarını takdim etti.
Keles
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:43 Kaynak: İHA
Kaymakamı Abdussemed Kılıç ve Belediye Başkanı Mehmet Keskin
, Kıbrıs
gazilerine madalyalarını ve beratlarını takdim etti. Bursa
'nın Keles ilçesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler için hazırlanan madalya ve beratları gazilere törenle teslim edildi. Kıbrıs gazilerine takdim edilen madalya ve beratların ardından Keles Kaymakamı Abdussemed Kılıç, Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve gazilerin aileleri hep beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA
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