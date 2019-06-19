Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazilerine madalya tevcih edildi
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Kıbrıs gazilerine madalya tevcih edildi

1 saat önce

Keles Kaymakamı Abdussemed Kılıç ve Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Kıbrıs gazilerine madalyalarını ve beratlarını takdim etti.

Kıbrıs gazilerine madalya tevcih edildi, System.String[]
Keles Kaymakamı Abdussemed Kılıç ve Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Kıbrıs gazilerine madalyalarını ve beratlarını takdim etti.

Bursa'nın Keles ilçesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler için hazırlanan madalya ve beratları gazilere törenle teslim edildi. Kıbrıs gazilerine takdim edilen madalya ve beratların ardından Keles Kaymakamı Abdussemed Kılıç, Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve gazilerin aileleri hep beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:43 Kaynak: İHA
Mehmet Keskin, Keles, Kıbrıs, Güncel
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