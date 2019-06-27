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Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

49 dakika önce

Konya'nın, Karapınar ve Yalıhüyük ilçelerinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Kıbrıs gazilerine madalya ve berat, System.String[]
Konya'nın, Karapınar ve Yalıhüyük ilçelerinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.
Karapınar Kaymakamlığı'nda düzenlenen programda, Kıbrıs gazileri İsmail Hakkı Akhan ile Bayram Yılmaz'a KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Berat'ı takdim edildi.
Karapınar Kaymakamı Mustafa Karaca, burada yaptığı konuşmada, aradan 45 yıl geçmesine rağmen gazilerin hiç birini unutmadıklarını, yaptıkları kahramanlığın kendilerine hep gurur verdiğini söyledi.
Törene, Karapınar Milli Savunma Bakanlığı Atış Test Değerlendirme Grup Komutanı Topçu Albay Albay Yusuf Çana ve Belediye Başkanı Mehmet Yaka katıldı.
Yalıhüyük ilçesinde ise Yalıhüyük Kaymakamlığında düzenlenen törenle Gazi Hasan Akyol'a Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç tarafından "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim edildi.
Kılınç, burada yaptığı konuşmada, madalya ve beratların, nesillerden nesillere aktarılacak en büyük kahramanlık armağanı olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:38 Kaynak: AA
Karapınar, Kıbrıs, Güncel
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