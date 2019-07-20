Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

Havza
'da Kıbrıs
Barış Harekatı'nın 45. yılı dolayısıyla Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 23 gaziye madalya ve beratları verildi.
KKTC Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya verilmesi dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünce düzenlenen tören öncesi Mehmetçik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat tarafından çelenk sunuldu.
Daha sonra 25 Anadolu Lisesi
'nde madalya töreni düzenlendi.
Kaymakam Metin Yılmaz
, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitlere rahmet dileyerek, "Kıbrıs Barış Harekatı, tarihte önemli bir kahramanlık örneğidir. Türk askeri sadece Türklere değil, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumun yanındadır." dedi.
Saat ise Türk ordusunun nerede bir mazlum görürse gücünü orada dosta düşmana gösterdiğini vurgulayarak, "İlçemizden 70 asker harekata katıldı. 2 şehidimiz oldu. Gazilerimizden 10'u vefat etti. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, hayattaki gazilerimize saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.
Törende konuşmaların ardından 23 gazi ile yakınlarına madalyaları verildi.
Gazi Nefat Köksal'a madalyasını ise Yılmaz ile torunu Elif Köksal verdi.
Törene Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir
, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay
, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Baltacı, protokol üyeleri ve gaziler ile yakınları katıldı.