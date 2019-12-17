Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi - Son Dakika
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Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi

6 saat önce

Muğla'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 33 gaziye madalya ve berat verildi.

Muğla'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 33 gaziye madalya ve berat verildi.

Menteşe Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Törende konuşan vali yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, gecikmeli de olsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin onurlandırmasıyla gazilerin beratlarına kavuştuklarını söyledi.

Bayrağı dimdik tutabilmek için mücadele eden askerlerin olduğuna işaret eden Olcay, "Onlar da sizin gibi mücadele veriyor. Sizleri de saygıyla, sevgiyle, şükranla andığımız gibi bu arkadaşlarımızı da sevgiyle, şükranla anıyoruz. Dualarımızın onlarla olduğunun bilinmesini istiyoruz." dedi.

Törende, harekata katılan 33 gaziye Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Törene Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Turunç, Muğla Askerlik Şube Başkanı Personel Binbaşı Tuğran Akarsu, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz da katıldı.

Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi

Menteşe, Kıbrıs, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:36 Kaynak: AA
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