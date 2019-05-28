Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni
Son Dakika Güncel Haber

Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni

1 saat önce

Niğde'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni, System.String[]
Niğde'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.
Vali Yılmaz Şimşek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs gazilerinin Kıbrıs Barış Harekatı'nın canlı tanıkları olduğunu söyledi.
KKTC'de soydaşların 45 yıl önce büyük saldırı, zulüm ve haksızlığa maruz kaldığını belirten Şimşek, "Kıbrıs Türkü'nün varlığı ve geleceği tehdit altındaydı. Ancak kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman olduğu gibi, Kıbrıs Barış Harekatı'nda da büyük bir zafere imza atarak soydaşlarımızı bu zulümden kurtardı, adaya barış ve huzur getirdi." dedi.
Şimşek, şöyle devam etti:
"İşte bugün burada bu zaferde büyük payı olan, canı pahasına yavru vatanın savunmasında yer alan siz kahraman gazilerimizin gösterdiği kahramanlıkların birer nişanesi olarak, bu madalyaları takdim ediyorum. Şehit ve gazilik Türk milleti için daima büyük onur olmuştur. Verdiğimiz madalya, devlet, millet olarak sizlere karşı vefa borcumuzun, şükran duygularımızın bir ifadesidir. Hayat boyu saklayacağınız, torunlarınıza bırakacağınız bir değerdir."
Devlet olarak daima gazilerin yanında bulunduklarını anlatan Şimşek, "Sizlere tüm devlet kapıları sonuna kadar açıktır. Hayatınızın bundan sonraki bölümünde sizleri rahat ettirmek bir görevdir." diye konuştu.
Daha sonra Vali Şimşek, 39 Kıbrıs gazisine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı"nı takdim etti.
Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:10 Kaynak: AA
Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



17 Bin Ağaç Kesilecek! Ballıkayalar Milli Parkı'ndan Otoyol Geçirilmesine Onay Verildi Bahçeli: Türkiye'nin Beka Mücadelesinden Ödün Vermeyeceğiz Neymar'ın kaptanlığı elinden alındı Sigortacılardan aracıyla bayram tatiline çıkacaklara uyarı: Poliçelerinizi kontrol edin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:32:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]