Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni

Eskişehir'de, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 133 gazi için madalya ve berat tevcih töreni yapıldı.

Eskişehir'de, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 133 gazi için madalya ve berat tevcih töreni yapıldı.

Eskişehir Valiliği koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni", Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Özdemir Çakacak, törende yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bugünlere gelmesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın planlanmasından uygulanmasına kadar emeği geçen herkesin büyük payı olduğunu söyledi.

En büyük payın, ölümü göze alarak göğüs göğüse mücadele eden şehitlere ve kahraman gazilere ait olduğunu belirten Çakacak, "Sizlerin cesareti, fedakarlığı ve dirayetiyle bu başarı elde edildi ve Kıbrıs Türk'ü bağımsızlığına kavuştu. Dost, düşman herkesçe bilinmelidir ki Kıbrıs'a barış, huzur, güven ve istikrar götüren ruh, bugün de sarp bir kale misali dimdik ayaktadır." dedi.

Daha sonra Vali Çakacak ve törene katılan protokol üyeleri tarafından gazilere madalya ve beratları verildi.

Törene, Muharip Hava Kuvveti Komutan Vekili Hava Korgeneral Mehmet Özlü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda davetli katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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