Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi
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Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi

1 saat önce

Sinop'ta, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 41 gaziye madalya ile beratları verildi.

Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi, System.String[]
Sinop'ta, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 41 gaziye madalya ile beratları verildi.
Vali Köksal Şakalar, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törende, Türkiye'nin bugün olduğu gibi 45 yıl önce de vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi.
1974 yılında Kıbrıs'a çıkan Türk askerinin her iki tarafa dostluk getirdiğine işaret eden Şakalar, "Bizim toplumumuzda gazilerin yeri bir başkadır. Amacımız şehitliktir ama Allah nasip etmese gazilik de başımızın tacıdır. Hepinize hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Türk halkı olarak sizlere minnettarız." ifadesini kullandı.
Şakalar, daha sonra 41 Kıbrıs gazisine madalya ve beratlarını teslim etti.
Törene Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile diğer ilgililer katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:46 Kaynak: AA
Sinop, Kıbrıs, Güncel
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