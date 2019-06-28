Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi

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Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlının savunması "pes" dedirtti: Manevi kızım olur musun

Sosyal medya fenomenlerinin aylık kazancı 1 milyon TL'ye kadar çıkıyor

İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş