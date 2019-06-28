Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi
Son Dakika Güncel Haber

Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi

3 dakika önce

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi, System.String[]
Konya'nın Halkapınar ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.
Halkapınar Kaymakamlığında düzenlenen programda, Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu, Kıbrıs gazileri Hasan Gümüş, Salih Baştuğ ile Tahsin Karaman'ın eşi Ümmühani Karaman'a madalya ve beratlarını takdim etti.
Gazilere teşekkür eden Bozkurtoğlu, "Türk ordusu, geçmişte Kore'de, Kıbrıs'ta, Bosna Hersek'te, Kosova'da bugün ise Afrin'de, Irak'ta, Suriye'de ve nice topraklarda üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. KKTC'de yapılan barış harekatında Türk ordusu kahraman Mehmetçik ile destan yazmıştır. Kahraman askerlerimizi, gazilerimizi tebrik ediyor, şehitlerimize ve vefat eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:58 Kaynak: AA
konya, halkapınar, gazi, kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlının savunması "pes" dedirtti: Manevi kızım olur musun Sosyal medya fenomenlerinin aylık kazancı 1 milyon TL'ye kadar çıkıyor İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş Ekrem İmamoğlu'nun yetkileri neler, hangi kararlar için Belediye Meclisi'nin onayı gerekiyor?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 10:01:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]