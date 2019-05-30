Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi
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Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

54 dakika önce

Yozgat'ta Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 8 gaziye milli mücadele madalyası ve beratı verildi.

Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi, System.String[]
Yozgat'ta Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 8 gaziye milli mücadele madalyası ve beratı verildi.
Valilik makamında düzenlenen madalya töreninde gazilerle sohbet eden ve madalyalarını tevdi eden Vali Kadir Çakır, milli mücadele ruhuyla memleket adına yapılan her görevin kutsal olduğunu söyledi.
Hayatlarını kaybeden gazileri ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad eden Vali Çakır, "1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılarak bu gururu, mutluluğu ve zaferi bize yaşatan değerli gazilerimize bu madalya ve beratı tevcih etmekten gurur duyuyorum. Devletimiz her zaman mazlumların yanındadır. Dün olduğu gibi bugün de yanlarında olmaya devam edecektir. Kapımız sizlere her zaman açık. Bu millet size minnettar. Her türlü sıkıntınızda, derdiniz de biz sizlerin her zaman yanında olacağız." dedi.
Tören sonunda Vali Çakır, gazi ve aileleri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:51 Kaynak: AA
Yozgat, Kıbrıs, Güncel
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