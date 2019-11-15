Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi
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Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli mücadele madalyası ve beratları, Bilecik'teki gaziler evlerinde ziyaret edilerek tevcih edildi.

Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli mücadele madalyası ve beratları, Bilecik'teki gaziler evlerinde ziyaret edilerek tevcih edildi.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve eşi Münevver Şentürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti tarafından Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilerine gönderilen madalya ve beratlardan hak sahibi hayatta olan gazilere ve vefat eden gazilerin eşlerine madalyaları evlerinde ziyaret ederek tevcih edip, Cumhurbaşkanının selamını ve mektubunu iletti.


"Kıbrıs Barış Harekatında toplam 497 şehit ve 37 bini aşkın gazimiz bulunmaktadır"


Burada bir açıklamada bulunan Vali Şentürk, Kıbrıs Barış Harekatında toplam 497 şehit ve 37 bini aşkın gazi olduğunu ifade ederek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin milli mücadele madalyalarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki gönül birliğinin nişanesi olması ve bir vefa sembolü olarak nesilden nesile gururla, kıvançla, aktarılmasını temenni ediyorum. Kıbrıs Barış Harekatında toplam 497 şehit ve 37 bini aşkın gazimiz bulunmaktadır. O kahramanlar sayesinde, Kıbrıs'a barış geldi. O şehitlerin ve orada gazi olanların hangisini unutabiliriz. Hepsine şükran borcumuz var" dedi.


Vali Şentürk, öte yandan Bilecik'te Kıbrıs Barış Harekatına katılan 80 gazinin bulunduğunu bildirdi. - BİLECİK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bilecik, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
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