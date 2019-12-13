Kıbrıs gazilerine madalyaları takdim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıbrıs gazilerine madalyaları takdim edildi - Son Dakika

Kıbrıs gazilerine madalyaları takdim edildi

6 saat önce

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" düzenlenen törenle gazilere verildi.

Kıbrıs gazilerine madalyaları takdim edildi, System.String[]

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" düzenlenen törenle gazilere verildi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığının ve egemenliğin kazanılmasında emeği olan Bayburtlu gazilere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Gazi Yahya Dursun tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Bir kahramanlık destanının yazıldığı 45 yıl öncesini yaşadık. Benim de 1974'te üniversite öğrencisi olduğum yıllar. Aynı sıralarda olduğumuz arkadaşların çoğunun o gün Kıbrıs Barış Harekatında görevlendirilmesi ve onların bir kısmının şuanda aramızda gazi olarak bulunmaları bizi derinden mutluluğa taşıdı" dedi.


"Toprağa can verenlerin vatan yaptığı coğrafyada yaşıyoruz"


Gazilerle ve şehit yakınları ile birlikte olmaktan kıvanç duyduğunu ifade eden Başkan Pekmezci, "Konuşmasında kısa bir şiir de seslendiren Başkanımız Pekmezci, "Biz millet olarak inancımızla, kültürümüzle, dünden bugüne taşıdığımız değerlerimizle toprak diye bildiğimiz ama o toprağa can verenlerin, kan verenlerin vatan yaptığı coğrafyada yaşıyoruz. Onun için bugün burada tüm gazilerimiz ve şehit yakınlarımızla birlikte olmanın derin mutluluğu içinde şunu ifade ediyorum. Selam size bu vatan için can verenler. Selam size bugün burada gazi olarak oturanlar. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Bayburt Valisi Cüneyt Epcim tarafından Kıbrıs Gazilerine madalyaları takdim edildi.


Şair Zihni Kültürü Merkezinde düzenlenen törene Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, kurum amirleri gaziler ve aileleri katıldı. - BAYBURT

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı
A Milli Takımımızın EURO 2020 şampiyonluğuna dev oran! Geleneksel Türk Okçuluğu, UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne girdi Mesut Özil'in ismi takıma verildi!

Son Dakika Haberleri
15:04 Tatlıkuyu Vadisi'nde sona yaklaşılıyor - Son Dakika
15:04 Hakim Kelkit, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
15:04 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AİLE YAKININI CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika
15:04 Sinop'ta, "AK kadınlar üretir, milli tüketir" etkinliği - Son Dakika
14:59 Ahıska Türklerinden Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Son Dakika
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 15:05:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıbrıs gazilerine madalyaları takdim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]