Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi - Son Dakika
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Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi

6 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatına katılan 22 gaziye düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi, System.String[]

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatına katılan 22 gaziye düzenlenen törenle madalyaları verildi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından kendilerine gönderilen madalyaları almak üzere 22 Kıbrıs gazisi için Kemalpaşa Kaymakamlığı tarafından tören düzenlendi. Törene; AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş, kurum müdürleri gazi yakınları ve davetliler katıldı.


Törende konuşan İlçe Kaymakamı Kemal Kızılkaya, "1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılarak bu gururu, mutluluğu ve zaferi bize yaşatan değerli gazilerimize bu madalya ve beratı tevcih etmekten gurur duyuyorum. Kapımız sizlere her zaman açık. Bu millet size minnettar. Her türlü sıkıntınızda, derdiniz de biz sizlerin her zaman yanında olacağız" dedi.


Törende konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da, Türkiye olarak Kıbrıs Barış Harekatını savaşmak için değil, barış getirmek için gerçekleştirdiklerini belirtti. Kırkpınar, "1974 yılında Kıbrıs'ta soydaşlarımızın yaşadığı soykırıma son vermek ve oradaki soydaşlarımızı özgürlük ve bağımsızlıklarına kavuşturmak için Türkiye Cumhuriyeti olarak bir barış harekatı düzenledik. Sizlere ne kadar teşekkür etsek, minnet duysak azdır. Bugün de KKTC devletinin size Kıbrıs Barış Harekatında gösterdiğiniz, fedakarlıklarınızdan ötürü bir teşekkürü olarak milli mücadele madalyası ve beratını tevcih edeceğiz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve uzun ömürler diliyorum" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından Kıbrıs gazilerine madalya beratları teslim edildi. - İZMİR

Kırkpınar, Kemalpaşa, Kıbrıs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:21 Kaynak: İHA
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