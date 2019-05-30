Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele madalyaları verildi
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Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele madalyaları verildi

50 dakika önce

Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya tarafından Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele madalyaları takdim edildi.

Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele madalyaları verildi, System.String[]
Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya tarafından Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele madalyaları takdim edildi.

Afyonkarahisar İl Sosyal Hizmetler Müdürü Zekai İnan'ın da katıldığı madalya töreninde, Kıbrıs Barış Harekatına katılan Fuat Çetinel, İbrahim Soysal ve Halit Üresin'e milli mücadele madalyası ve beratı verildi.

Kaymakam Kapankaya, gazilere her zaman şükran borçlu olduklarını, onun için her zaman gazilerin yanlarında olduklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:50 Kaynak: AA
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