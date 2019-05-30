Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele madalyaları verildi
50 dakika önce
Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya tarafından Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele madalyaları takdim edildi.
Dinar
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:50 Kaynak: AA
İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya
tarafından Kıbrıs
gazilerine Milli Mücadele madalyaları takdim edildi. Afyonkarahisar
İl Sosyal Hizmetler Müdürü Zekai İnan'ın da katıldığı madalya töreninde, Kıbrıs Barış Harekatına katılan Fuat Çetinel, İbrahim Soysal
ve Halit Üresin'e milli mücadele madalyası ve beratı verildi.
Kaymakam Kapankaya, gazilere her zaman şükran borçlu olduklarını, onun için her zaman gazilerin yanlarında olduklarını söyledi.
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